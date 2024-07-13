Игрок сборной Англии Райс: «Сделаем всё, чтобы выиграть у Испании»

Деклан Райс, футболист национальной сборной Англии, высказался перед игрой с Испанией в финале Евро-2024.

Полузащитник отметил, что его партнёры по команде выложатся на всю, чтобы добиться положительного исхода.

- В двух первых матчах турнира я был более уставшим, чем сейчас. Адреналин на пределе, получили дополнительную энергию и драйв. В воскресенье мы пробьёмся сквозь кирпичные стены, сделаем всё, чтобы добиться победы над соперником, - передаёт слова полузащитника британские СМИ.

Встреча Испания – Англия пройдёт 14 июля, начало – в 22:00 по мск.