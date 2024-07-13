Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю

Альваро Мората, форвард испанской национальной команды, рассказал, как в сборной относятся к Ламину Ямалю, которому сегодня исполнилось 17 лет.

- Как мы к нему относимся? С большой любовью, мы всегда в нём уверены. Мы ему постоянно говорим, что выиграем Евро. Советовали ему подумать, как он сможет нам помочь. Стараемся защитить его в любых мелочах, потому что он отличается от других футболистов. То же самое можно сказать и о Уильямсе, а также Дани Ольмо – эти парни особенные. Нас отделяет всего один шаг от того, чтобы переписать историю, но матч против Англии будет нелёгким, - передает слова Мораты пресс-служба УЕФА.

В воскресенье пройдёт финал Евро-2024 между Испанией и Англией, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.