Ташуев высказался о финале Евро-2024

Известный тренер Сергей Ташуев поделился своими мыслями о финале чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Испании и Англии.

«Испанцы играют в своём стиле. У них очень мощная атакующая группа в атаке. Главное, чтобы у них было пространство на поле. Англия, как обычно, постарается дождаться ошибки соперника», - цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Ташуев также указал на разницу в частях сеток – сборной Испании было гораздо сложнее дойти до финала, чем сборной Англии. По мнению экс-тренера «Факела», организаторам нужно подумать о том, чтобы обе части сетки были одинаковыми по силе.

Финал Евро-2024 пройдёт в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине.