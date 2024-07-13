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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ташуев высказался о финале Евро-2024

13 Июля 2024 • 19:58 Комментировать
Испания
...
Англия
1 2.50 X 2.90 2 3.55
14.07 22:00

Известный тренер Сергей Ташуев поделился своими мыслями о финале чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Испании и Англии.

«Испанцы играют в своём стиле. У них очень мощная атакующая группа в атаке. Главное, чтобы у них было пространство на поле. Англия, как обычно, постарается дождаться ошибки соперника», - цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Ташуев также указал на разницу в частях сеток – сборной Испании было гораздо сложнее дойти до финала, чем сборной Англии. По мнению экс-тренера «Факела», организаторам нужно подумать о том, чтобы обе части сетки были одинаковыми по силе.

Финал Евро-2024 пройдёт в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине.

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