Руни назвал двух игроков, которые напоминают ему Роналду и его самого

Известный в прошлом футболист Уэйн Руни высказался о талантливых вингерах сборной Испании. Речь идёт о Ламине Ямале и Нико Уильямсе.

«Ламин Ямаль немного напоминает мне меня самого, каким я был на Евро-2004 – подростком, который прекрасно проводил время. Нико Уильямс – исключительный футболист. Он напоминает мне Криштиану Роналду в молодости», - слова Руни приводит Mundo Deportivo.

В воскресенье, 14 июля, сборная Испании будет играть в финале чемпионата Европы - 2024 против Англии. Стартовый свисток на Олимпийском стадионе в Мюнхене должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.