Игрок сборной Испании рассказал, заслуженно ли Англия вышла в финал Евро

Дани Ольмо, футболист испанской национальной команды, высказался о сборной Англии в преддверии решающего матча Евро-2024.

Встреча между сборными пройдёт 14 июля, арбитр даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.

- Они вышли в финал по заслугам. На последнем чемпионате Европы они тоже вышли в финал и проиграли по пенальти. И вот они снова здесь. Некоторые говорят, что они показывают не лучшую игру, но они в финале, потому что заслужили этого. Никогда не бывает легко выйти в финал такого большого чемпионата. Это будет великолепное зрелище, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.