Мората рассказал об уважении к сборной Англии

Альваро Мората, форвард испанской национальной команды, высказался о сборной Англии в преддверии финального матча Евро-2024.

Напомним, матч пройдёт 14 июля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Мы очень уважаем Англию - как страну и как футбольную команду. Это одно из величайших имен в истории. У них были легендарные футболисты, а Премьер-лига - одна из лучших в мире.

Когда ты там, они хотят, чтобы ты играл в полную силу и получал удовольствие. У меня только хорошие слова об Англии, Премьер-лиге и о таком друге, как Киран Триппьер, плюс у меня хорошие отношения с другими игроками в их команде. Мы уважаем друг друга. Это финал, и я знаю, что они скажут то же самое - это уважение, это футбол, и мы две великие национальные команды, - сказал Мората перед матчем.