Де ла Фуэнте назвал «тренеров» внутри сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, каких футболистов команды можно считать тренерами.

«Карвахаль, Родри, Мерино, Оярсабаль… Это те футболисты, которым ты что-то рассказываешь и видишь, что они быстро понимают, что ты от них просишь. Возможно, я кого-то упустил, но эти игроки хорошо разбираются в тактике», - слова де ла Фуэнте приводит Marca.

В настоящий момент сборная Испании готовится к финалу чемпионата Европы - 2024 против Англии. Команды сразятся за трофей в воскресенье, 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стало известно будущее тренера сборной Испании де ла Фуэнте