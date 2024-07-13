Гладилин: «В финале Евро буду болеть за испанцев, потому что футбол связан с искусством»

Валерий Гладилин, ранее работавший в столичном «Спартаке», рассказал, какую национальную команду будет поддерживать в финале Евро-2024.

- Болеть буду за испанцев. Футбол должен прогрессировать, давать радость болельщикам и привносить элементы искусства. Потому что футбол связан с искусством, - передаёт слова Гладилина «Матч ТВ».

Напомним, финальная встреча турнира пройдёт в воскресенье, 14 июля в Берлине, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.ru.

Отметим, что Англия во второй раз подряд пробилась в финал Евро, три года назад англичане проиграли Италии в решающем матче. Испания в последний раз была в финале Евро в 2012 году, когда одержала победу над Италией.