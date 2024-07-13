Тренер Германии Нагельсманн решил, когда вернётся к клубной работе

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн будет работать с национальной командой до конца чемпионата мира – 2026. Как бы Бундестим ни выступила на этом турнире, Нагельсманн не останется у руля команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, Нагельсманн планирует вернуться к работе на клубном уровне через два года.

Напомним, что на домашнем чемпионате Европы сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна дошла до четвертьфинала, где проиграла Испании со счётом 1:2 по итогам дополнительного времени.

Последним клубом, где работал Нагельсманн, была «Бавария».