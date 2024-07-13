Кукурелья – о свисте немецких фанатов: «Сначала я был удивлён»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья сталкивался со свистом каждый раз, когда получал мяч в игре против Франции на Евро-2024. Испанца освистывали футбольные фанаты из Германии, которые были недовольны тем, что в четвертьфинале арбитр не назначил пенальти после попадания мяча в руку Кукурельи в штрафной площади.

По словам Кукурельи, сначала он был удивлён, когда услышал свист с трибун в свой адрес.

«Сначала я был удивлён. Впервые я услышал свист, когда моё имя объявили перед матчем. Многие люди стали свистать. Я немного подумал и вскоре понял, что к чему», - цитирует Кукурелью The New York Times.

В финале Евро-2024 Испания сыграет против Англии.