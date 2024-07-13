Кечинов: «Англия не рискнёт играть с Испанией в открытый футбол»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем финале Евро-2024.

- На чьей стороне будут ваши симпатии в финальном матче Евро?

- Однозначно на стороне Испании. Испанцы играют лучше всех, команда у них сбалансированная, и в обороне порядок. В середине поля есть очень интересные футболисты, за которыми приятно наблюдать. И впереди команда красиво играет, забивает. Не могу сказать того же про сборную Англии. Все шесть матчей англичане провели с натяжкой, могли где-то и вылететь. Просто пока футбольный бог был на их стороне. Считаю, что весь турнир это не может продолжаться. Это будет просто не справедливо по отношению к футболу. Так что Испания фаворит по всем канонам, и она должна выиграть Евро.

- Если сравнивать составы, какой сильнее?

- Если брать по именам, то все-таки у сборной Англии в составе есть мировые звезды. Это Беллингем, Кейн, Фоден. Есть и другие ребята, которых можно назвать. А в сборной Испании много начинающих звездочек: Ямаль, Уильямс. Не могу назвать их мировыми звездами. Но если брать командную игру, то Испания превосходит англичан.

- Вам не кажется, что у Англии больший потенциал, потому что она включала полные обороты на этом турнире только эпизодически?

- Не соглашусь. Так кажется. У Англии были огромные риски вылететь в каждом матче плей-офф. Даже в группе были риски, если бы они выходили играть на 50% своих возможностей. Тогда футбол наказал бы их. Но везение и индивидуальное мастерство отдельных футболистов сказалось. Мы же помним, как Беллингем в матче со словаками забил на последней минуте. Они должны были вылетать со Словакией, как в следующем матче со Швейцарией. Но там по пенальти пришли дальше. И в матче с Нидерландами я не могу сказать, что англичане были сильнее. Если ли бы не удача, то они могли вылететь. Так что Англия абсолютно не по игре проходила дальше в некоторых матчах.

- Есть ли у вас ощущение, что Англия может прибавить?

- Они могут прибавить, только если каждый из звезд еще больше включит свое индивидуальное мастерство. Думаю, что в финале они будут уповать на контратаки. Не рискнут они играть с Испанией в открытый футбол. Будут строго действовать в обороне, и ждать, когда испанцы будут освобождать зоны.

- Испания играла, используя весь свой ресурс и потенциал состава. Согласны с этим или вы видите, в чем эта сборная может еще прибавить?

- Не думаю, что испанцы что-то где-то оставляли в плане резерва.

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- Получается, потенциал у Англии выше?

- Нет. Командная игра у Испании лучше выстроена. Она будет играть в свой футбол. А англичане могут уповать только на своих звезд. А если у них не пойдет игра?

- В обратную сторону это тоже работает.

- Вот мы и посмотрим. Но Испания сильнее. И она должна выиграть.

- Кому вы бы отдали приз лучшего игрока Евро?

- Как правило, эта номинация вручается кому-то из стана победителей. У Испании много футболистов, которые проявили себя. Ямаль, Руис, Уильямс. У Англии отмечу Беллингема.

Елена Григорьевская