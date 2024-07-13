Бушманов предположил, сколько мячей будет забито в финале Евро

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем финале Евро-2024.

- На чьей стороне будут ваши симпатии в финальном матче Евро?

- Испании. Мне нравится ее атакующий футбол больше, чем прагматичный английский.

- Если сравнивать составы, какой сильнее?

- Хоть и считается, у англичан самый дорогой состав, я думаю, у обеих сборных он примерно одинаковый. У Испании много молодежи, но она очень сильная, что и доказывает на этом Евро.

- Вам не кажется, что у Англии больший потенциал, потому что она включала полные обороты на этом турнире только эпизодически, а Испания выдает максимум?

- Не думаю, что испанцы играют на грани своих возможностей. Они играют в тот футбол, в который хотят и умеют. Ребята знают, что нужно делать на поле. У них более открытый, атакующий футбол.

- Испанцы еще могут прибавить?

- Им не нужно прибавлять, а необходимо сохранить тот уровень игры, который они показывает с первого матча. Если сыграют как с немцами и французами, этого должно хватить для победы в финале. Понятно, что есть еще соперник, от которого тоже зависит исход матча.

- Что касается англичан, не считаете, что им повезло попасть в финал?

- На таких турнирах, чтобы дойти до финала, нужна удача. Испании тоже повезло во встрече с Германией, когда могли назначить пенальти в их сторону, и все бы развернулось.

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- Много голов будет в финале?

- Думаю, команды забьют не меньше трех мячей.

- Кому вы бы отдали приз лучшего игрока Евро?

- У Испании и Ямаль, и Родри, и Уильямс, и Ольмо проводят отличный чемпионат. Хотя последний не сразу начал выходить в стартовом составе, но очень здорово выходил. У англичан тоже есть, кого можно выделить: Беллингем, который спас свою команду на последних секундах в одном из матчей. Думаю, лучшего футболиста будут выбирать уже по итогам финала. Кто ярко и полезно себя проявит, того и назовут.

- Может быть неожиданная фамилия?

- Если человек до этого ничем себя не проявил и потом забил в финале, вряд ли его выделят. Смотреть будут по итогам всего турнира.

- Подметили для себя что-то новое, интересное на этом Евро?

- Радует то, что продолжает существовать и приносить результат футбол, в который играет Германия, Испания. Сейчас большинство сборных проповедует прагматичный футбол. Поэтому мало голов на Евро. Команды не рискуют. Плюс в обороне научились играть компактно, организовано. Такую защиту сложно вскрывать.

Елена Григорьевская