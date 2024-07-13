Шотландская газета поиздевалась над англичанами

Шотландская газета The National в субботу вышла с дерзкой обложкой. На ней изображён полузащитник сборной Испании Родри, который вместо мяча пинает толстого болельщика сборной Англии.

«Наш посыл Испании: спасите нас от победы Англии», - говорится среди текста на обложке.

В воскресенье сборные Испании и Англии пересекутся в финале чемпионата Европы. Игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Стоит сказать, что по ходу Евро-2024 сборная Англии сталкивается с критикой из-за качества своей игры.