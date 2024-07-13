Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024

Сборная Испании не сможет рассчитывать на помощь 17-летнего вингера Ламина Ямаля в дополнительное время финального матча чемпионата Европы против национальной команды Англии.

Как сообщает The Sun, немецкий профсоюз уведомил представителей «красной фурии» о необходимости замены игрока. Это связано с тем, что после 23:00 в Германии запрещено работать несовершеннолетним.

Финал Испания – Англия состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На Евро-2024 Ямаль забил один гол и сделал три результативные передачи.