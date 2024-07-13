Ямаль: «Я никогда не буду таким, как Месси»

17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на сравнения с бывшим нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
«Я хочу оставаться Ламином Ямалем. Сравнения с лучшим футболистом в истории – это не то, что мне поможет. Я никогда не буду таким, как Лео. Хочу быть самим собой, чтобы люди видели во мне Ламина, а не кого-то другого», - передает слова нападающего Marca.
В настоящий момент Ямаль выступает за сборную Испании на чемпионате Европы – 2024. В финальном матче турнира «красная фурия» сыграет с командой Англии. Ламин отметился одним голом и тремя ассистами на Евро.
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