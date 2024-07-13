Ямаль: «Я никогда не буду таким, как Месси»

«Я хочу оставаться Ламином Ямалем. Сравнения с лучшим футболистом в истории – это не то, что мне поможет. Я никогда не буду таким, как Лео. Хочу быть самим собой, чтобы люди видели во мне Ламина, а не кого-то другого», - передает слова нападающего Marca.