Галямин: «У Испании командная игра поставлена лучше, чем у англичан»

Бывший игрок «Эспаньола» Дмитрий Галямин высказался о финальном матче чемпионата Европы, в котором встретятся команды Испании и Англии.

По мнению эксперта, Испания превосходит своего соперника по качеству футбола и является фаворитом предстоящей игры.

«В предстоящем матче я бы поставил на испанцев, у них командная игра поставлена на порядок лучше, чем у англичан. Все игры с начала турнира англичане играли безобразно, в том плане, что там собраны футболисты хорошего уровня, но никакой игры нет», — цитирует Галямина Metaratings.

Матч между Испанией и Англией состоится завтра, 14 июля. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.