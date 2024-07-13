Наумов высказался о финале Испания - Англия на Евро

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем финальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

«Я буду очень рад, если испанцы выиграют, и буду болеть за них. Потому что они играют с какой-то импровизацией, огоньком и театральностью, и это всегда интересно», - передает слова Наумова «Чемпионат».

Финал Евро Испания – Англия состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале испанцы победили Францию, а англичане были сильнее Нидерландов.