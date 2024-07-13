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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гаджиев: «Для меня в финале Евро предпочтительнее победа испанцев»

13 Июля 2024 • 12:46 Комментировать
Испания
...
Англия
1 2.50 X 2.90 2 3.55
14.07 22:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Англии.

Эксперт отметил, что в решающем матче встретятся равные по силе соперники, поэтому судьба матча будет зависеть от множества случайных факторов.  

«Разницы между этими командами либо нет вообще, либо полкопейки. Поэтому как сложится эта игра, зависит от приходящих моментов, от рикошета, случайностей или от того, кто первым забьёт. Для меня, конечно, предпочтительнее победа испанцев», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Матч Испания — Англия состоится завтра, 14 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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ИСПАНИЯ АНГЛИЯ
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