Тренер Испании назвал Морату легендой и суперзвездой

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о нападающем национальной команды Альваро Морате, которого критикуют за низкую результативность.
«В Испании не признают то хорошее, что имеют. Мората является ярким примером. У Альваро статистика суперзвезды. Он занимает четвертое место в рейтинге лучших голеадоров сборной Испании. На его счету множество трофеев на клубном уровне. В любой другой стране его считали бы легендой. Но у нас проблемы с этим», - передает слова специалиста газета Marca.
На чемпионате Европы – 2024 Мората отметился лишь одним голом в шести встречах. В финале турнира «красная фурия» сыграет с Англией. Матч пройдет 14 июля.
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