Тренер Испании назвал Морату легендой и суперзвездой

«В Испании не признают то хорошее, что имеют. Мората является ярким примером. У Альваро статистика суперзвезды. Он занимает четвертое место в рейтинге лучших голеадоров сборной Испании. На его счету множество трофеев на клубном уровне. В любой другой стране его считали бы легендой. Но у нас проблемы с этим», - передает слова специалиста газета Marca.