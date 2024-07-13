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Чемпионат Европы по футболу 2024

В финале Евро-2024 сыграет «новая версия» Ямаля

13 Июля 2024 • 11:30 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в субботу, 13 июля, отмечает день рождения. Талантливому футболисту исполнилось 17 лет.

Напомним, что Ламин является самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. На турнире он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

В финале чемпионата Европы сборной Испании будет противостоять национальная команда Англии. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что текущая трансферная стоимость 17-летнего Ямаля оценивается в 90 миллионов евро.

«Барселона» прокомментировала фотографию Месси с Ямалем в 2008 году

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