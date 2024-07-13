Рекорды, антирекорды и прерванные серии: чем запомнился Евро-2024

Сейчас полным ходом идут решающие матчи Евро-2024. Когда происходят главные битвы турнира, невольно появляется сожаление, что европейский форум подходит к концу. Но мы не будем концентрироваться на плохом, а подведём промежуточные итоги турнира. Уже сейчас можно уверенно сказать, что данный турнир оставит след в истории футбола. В нём были свои прерванные серии, рекорды и антирекорды, о которых мы и поговорим.

Прерванные серии:

1. Германия впервые на домашнем турнире не вышла в полуфинал. Ранее немецкая сборная всегда успешно играла на домашних турнирах. Германия в четвёртый раз стала хозяйкой топ-турнира среди сборных. Самый первый опыт страны-хозяйки стал наиболее успешным для ФРГ. В 1974 году «бундестим» стала чемпионом мира, обыграв в финале крепкую сборную Нидерландов с великим Йоханом Кройфом. Хотя и у победителей того мундиаля были свои великие – достаточно вспомнить Франца Беккенбауэра.

Через четырнадцать лет повторить такой успех на Евро не удалось. Немцы остановились на стадии полуфинала, уступив тем же Нидерландам со счётом 1:2. Стоит отметить, что сборная ФРГ уступит будущим победителям турнира.

Третий опыт хозяев для сборной Германии закончился бронзой ЧМ в 2006 году. Подопечные Йоахима Лёва в полуфинале драматично уступили итальянцам 0:2, оба раз пропустив на последних минутах дополнительного времени. В матче за бронзу немцы сломили португальцев 3:1.

Нельзя сказать, что нынешний турнир подопечные Нагельсманна провалили, однако это не тот результат, о котором мечтали болельщики сборной Германии.

2. Впервые за долгое время хозяйка ЧЕ из числа топ-сборных не дошла до полуфинальной стадии. Как показывает история, это довольно-таки редкий случай. Лучшим доказательством наших слов станут примеры. Прошлый Евро мы вынесем за скобки, так как турнир проводился в разных городах и странах, хотя в финале и была хозяйка своего стадиона. Речь о сборной Англии, которая на Уэмбли уступила итальянцам в серии пенальти.

Евро-2016 принимала Франция. «Трёхцветные» дошли до финала, где в дополнительное время уступили Португалии 0:1. Евро-2012 мы уж точно вынесем за скобки, так как он проходил в Польше и Украине. Аналогичное действие совершим и с форумом, который прошёл за четыре года до этого – ведь его принимали Австрия и Швейцария. Безусловно, данные сборные нужно уважать, и они имеют хорошую силу, однако вряд ли могут претендовать на победу в турнире.

Евро-2004 принимала Португалия, и страна-хозяйка дошла до финала, где уступила сенсационной сборной Греции 0:1.

Европейский форум в 2000 году принимали Нидерланды и Бельгия. Первые дошли до полуфинала, а там «оранжевым» преградила путь Италия – судьба встречи решалась в серии пенальти. Не будем упоминать о бельгийцах, так как в тот момент они не являлись сборной с приставкой «топ».

Серия пенальти преградила путь в финал и хозяйке Евро-1996. Как многие поняли, речь идёт о сборной Англии. Удача отвернулась от англичан во встрече со сборной Германии.

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В 1992 году до полуфинала дошла шведская сборная, уступив немецкой команде 2:3. Кто-то может сказать, что «Тре крунур» не была командой-фаворитом. Но свой статус она подтвердила через два года, заняв третье место на ЧМ-1994.

Как мы упоминали ранее, Евро-1988 принимала ФРГ. И страна-хозяйка дошла до полуфинала, уступив Нидерландам 1:2.

Европейский форум в 1984-м прошёл во Франции. И хозяева выиграли Евро, обыграв в финале Испанию со счётом 2:0. Болельщики со стажем помнят классный гол Мишеля Платини со штрафного, который застал испанского кипера врасплох.

Интересный момент можно вспомнить и с Евро-1980. Точнее с его регламента. В финал Евро выходили только победители групп. Команды, занявшие вторые места, играли матч за бронзу. И такой матч провели хозяева – итальянцы. В основное время со сборной Чехословакии они сыграли 1:1. «Скуадра адзурра» уступила в серии пенальти 8:9. Можно только удивляться точности «пенальтистов»!

Европейские форумы, которые проходили раньше, мы не будем рассматривать, так как в них участие принимало всего четыре сборные.

3. Англия впервые с 1996 года выиграла в серии пенальти на чемпионате Европы. В этом плане фортуна поворачивалась спиной к «Трём львам». В 1996 году в четвертьфинале они выиграли свою перестрелку у испанцев, однако в ней же уступили в следующей стадии. Обидчиком оказалась немецкая сборная. Не благоволила фортуна англичанам и через восемь лет. В четвертьфинале Евро-2004 британцы в послематчевой серии уступили португальцам.

Практически аналогичные истории приключились с англичанами на европейских форумах в 2012 и 2021 году. Посудите сами: два раза в роли обидчиков выступили итальянцы. И в двух этих случаях сначала промахивались итальянцы, но они всё равно выходили победителями. И именно первые промахи в сериях были вторыми ударами. Но были и свои различия: в 2012 году игрался четвертьфинал, а через девять лет уже был финал. В первом случае основное время закончилось со счётом 0:0, а во втором – 1:1.

После этих фактов наверняка можно поверить в злой рок. Однако на этом Евро черная полоса англичан подошла к концу – в четвертьфинале по пенальти они одолели сборную Швейцарии.

Антирекорды

В группе С команды забили семь мячей на весь квартет. В данной группе играли Англия, Дания, Словения, Сербия. Безусловно, у болельщиков большинство претензий адресовано сборной Англии. Оно и понятно – кто, если не фаворит, будет радовать большим количеством голов. В данном случае виной такой ситуации служит формат турнира, где можно занять третье место и не подвергнуть себя большим угрозам на групповом этапе. И если ты выиграл первую игру, то можно сыграть максимально прагматично, не надеясь на счастье в атаке, а сосредоточившись на обороне. Так и было в истории с командой «Трех львов». Они обыграли в первом туре Сербию 2:0, а дальше действовали максимально осторожно. Подопечные Саутгейта удерживали ничью с датчанами и сохраняли нули на табло в противостоянии со Словенией. Как думаете, если бы турнир игрался по старому формату, то была бы возможность у англичан играть в такой прагматичный футбол?

Сборная Швейцарии участвовала в пяти четвертьфиналах Евро и ЧМ, но ни разу не победила в них. С уверенностью можно данную сборную причислить к отряду невезучих. «Крестоносцы» сделали огромный шаг вперёд в своём развитии, и выход в четвертьфинал топ-турнира для них уже не редкость, но попасть в полуфинал им не удалось. Фортуна пока не поворачивается к ним лицом. Как мы помним, подопечные Якина лишь в серии пенальти уступили англичанам. Такая же участь постигла швейцарцев и три года назад. На аналогичной стадии они уступают испанцам… в серии пенальти. Стоит отметить, что и на Евро-2016 «крестоносцы» на стадии 1/8 уступили сборной Польши в серии пенальти. Думаю, что это случай из разряда «не везет и как с этим бороться».

Рекорды

1. Рекорды сборной Германии. Пусть команда выступила не так, как она хотела, но на свой счёт записала некоторые рекорды:

Самая крупная победа в матче открытия. Как мы помним, повержены были шотландцы со счётом 5:1. Так крупно немцы не побеждали на Евро.

Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро. Юлиану сейчас 36 лет. Пусть первый блин для него оказался комом в роли главного тренера «бундестим», но его вина в этом итоге минимальна. До турнира он провёл с командой всего шесть товарищеских матчей. Зная системность «бундестренера», это не тот срок, за который он мог бы реализовать все свои идеи. Уверены, что для этого ему нужно пройти со своими подопечными весь отборочный цикл. И существует немало предпосылок, что ЧМ-2026 для немцев может оказаться более удачным.

2. Самый молодой игрок в истории Евро (он же самый молодой автор гола и результативной передачи). Как вы поняли, речь идёт о Ламине Ямале. Семнадцать лет ему исполнится только 13 июля. Ранее самым молодым игроком европейского первенства был поляк Кацпер Козловски, которому было семнадцать лет, восемь месяцев и один день. Интересный факт, что Ямаль стал и мировым рекордсменом. И побил он достижение не кого-то, а самого короля футбола – Пеле. Испанский тинейджер стал самым молодым игроком, сыгравшим в полуфинале топ-турнира. Напомним, что Пеле в полуфинале ЧМ-1958 сыграл в возрасте семнадцати лет и четырех месяцев.

Вклад испанского юнака сложно переоценить – полуфинал против Франции окончательно всё сказал о нём.

3. Самый возрастной игрок Евро. Таким футболистом является защитник сборной Португалии Пепе. На сегодняшний момент ему 41 год. Он не портил картины на поле. С его участием запомнилось два момента: первый отрицательный, а второй, наоборот, положительный.

Начнём с ошибки португальца, где в матче 1/8 он допустил оплошность в простой ситуации, которая привела к выходу один на один, но Беньямин Шешко не реализовал свой шанс – и доброе имя защитника было сохранено.

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Однако Пепе надёжно сыграл в четвертьфинале против Франции. Красноречивым был момент, когда он выиграл забег у Маркуса Тюрама. Пример португальского ветерана даёт понять, что при хорошей физической подготовке можно в столь почтенном для футбола возрасте показывать достойную игру.

4. Самый быстрый гол в истории европейских первенств. Данное событие произошло в противостоянии Албании и Италии. Быстрый гол в ворота «Скуадры адзурры» оформил Недим Байрами на 22-й секунде матча. Напомним, что прошлым рекордсменом в данной номинации был россиянин Дмитрий Кириченко. Его рекорд держался 20 лет. В 2004 году Дмитрий забил гол в ворота сборной Греции на 67-й минуте матча.

5. Самый молодой капитан в истории Евро. Обладатель данной номинации представляет сборную Венгрии, и зовут его Доминико Собослаи. Свою национальную команду с капитанской повязкой он вывел в возрасте 23 лет и 7 месяцев.

Рекорды Криштиану Роналду. Пусть этот Евро он не может записать себе в актив, однако это ему не помешало стать рекордсменом в следующих номинациях:

он провёл шесть европейских турниров;

стал самым возрастным ассистентом в истории Евро (39 лет и четыре месяца);

Криштиану стал первым, кому удалось забить четыре послематчевых пенальти на чемпионатах Европы;

КриРо единственный футболист, которому одновременно покорилось золото, серебро и бронза Евро;

Роналду установил рекорд по числу матчей на чемпионате Европы подряд – их у него 22. Ранее рекорд принадлежал итальянцу Леонардо Бонуччи с показателем в 18 матчей.

У Криша общее лидерство по количеству проведённых матчей на Евро (27).

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич