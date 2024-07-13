В Германии приняли решение по Нагельсманну

Стал известно будущее главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна после неудачного выступления на чемпионате Европы – 2024. На домашнем турнире «бундестим» вылетела в четвертьфинале, уступив Испании в овертайме со счетом 1:2.

Как сообщается в аккаунте iMiaSanMia, немецкая федерация футбола не планирует подписывать со специалистом новый трудовой договор. Нагельсманн отработает с командой до конца чемпионата мира – 2026, после чего покинет свой пост.

Напомним, что на чемпионате Европы осталось провести финальный поединок. В решающем матче турнира встретятся сборные Испании и Англии. Игра состоится в Берлине 14 июля.