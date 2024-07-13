Уоткинс сравнил сборную Англии с «Реалом»

«Можно вспомнить игру «Реала». В матчах Лиги чемпионов им было комфортно действовать без мяча. У них была уверенность в том, что они забьют свой гол. В сборной Англии я ощущаю то же самое. Нашу команду тяжело победить. Без разницы, как мы играем. В команде есть футболисты, которые в способны забить гол в любой момент», - передает слова нападающего газета Marca.