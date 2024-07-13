Скучная, неинтересная Англия может победить Испанию в финале Евро-2024, и вот почему

Последний месяц пролетел очень быстро, и неудивительно, ведь мы с вами всё это время наблюдали великолепный турнир Евро-2024. И вот чемпионат уже подходит к своему логическому завершению, в это воскресенье нас ждёт финал, в котором сыграют сборные Англии и Испании. Попробуем разобраться в раскладах и определить, кто поднимет над головой кубок и кто этого больше заслуживает.

Фаворит

Для начала давайте попробуем разобраться, кого мы в этой паре можем назвать фаворитом. Безусловно, на этом чемпионате Европы Испания показывает лучший футбол. Об этом мы писали и ранее. Перед финалом мало что изменилось. Команда Луиса де ла Фуэнте смотрится более симпатичной и понятной. Тем не менее Англия, как бы мы ни ругали Гарета Саутгейта, снова в финале Евро. Да, скучно, да, без креатива в атаке, но эта команда показывает результат. И всё же англичане пока не сталкивались со сборной, столь же хорошо играющей как Испания. Коллектив Де ла Фуэнте способен преподнести английской обороне множество сюрпризов, с которыми сборная «трёх львов» может не справиться.

Если посмотреть на котировки букмекеров, то они тоже согласны с тем, что испанцы выглядят фаворитами. Но всё же аналитики не уверены в победе «Красной фурии». На то, что Испания станет чемпионом, коэффициент равняется приблизительно 1.7, а на успех англичан в финале – 2.1. Все эти цифры говорят нам лишь о том, что Испания считается совсем небольшим фаворитом, но всё же испанцы смотрятся предпочтительнее. Более разнообразная атака, мощная полузащита и опорная зона, органичная связь между обороной и нападением – всё это делает испанцев ближе к заветному трофею. Однако и англичан не стоит списывать со счетов. И сейчас попробуем объяснить, почему.

Шансы англичан

Сборная Англии на чемпионате Европы показывает далеко не лучшую игру. При этом команда Саутгейта очень опасна для любого соперника. Об этом в целом говорят и результаты, ведь просто так до финала не доходят. Разбираемся, почему англичане могут наконец-то поднять над головой заветный трофей.

Давайте сразу отметим тот факт, что у Англии очень высококлассная команда. Речь идёт прежде всего о составе. Кейн, Беллингем, Сака – этот список можно продолжать долго. В общем, в составе команды Саутгейта собраны парни, которые являются настоящими лидерами в своих клубах. Поэтому списывать такую сборную со счетов и называть её явным аутсайдером точно не стоит. Свой класс англичане доказали в плей-офф. При прочих равных они обыгрывали заведомо более слабых соперников, а в матче с Нидерландами смогли показать качественный футбол и моментами полностью переиграли команду Кумана. Плюс у этой команды очень сильная ментальная составляющая. Это тоже, безусловно, относится к классу. Мы уже упоминали об этом перед полуфиналом, когда описывали фактор везения англичан. Но не только в нём дело, команде нельзя отказать и в мастерстве. Выдавать сумасшедшие концовки, забивать на последних минутах, вырывать победу, даже когда игра не клеится, – это всё составляющие ментально сильной команды.

Хотелось бы обсудить и то, как Англия показала в полуфинальном матче, что она тоже умеет перестраиваться. Давайте признаем, что первый тайм в исполнении команды Саутгейта был отнюдь не скучным. Англичане начали играть в атаку: мы увидели постоянные подключения фланговых защитников и центральных полузащитников. Да-да, Кайл Уокер и Кобби Ману постоянно в первом тайме делали забегания вперёд. Это уже сделало игру совершенно другой. Также англичане начали играть в прессинг, пусть и исполнялся он с огрехами. Если вспомнить первый гол Нидерландов, то к нему привёл именно неудачный прессинг сборной Англии. Команда Саутгейта хаотично налетала на мяч, тем самым жёстко оголяла тылы, позволяя сделать заброс вперёд.

Также в пользу Англии в финальном матче будет говорить и физическая сила. Стоит признать, что банда Саутгейта гораздо мощнее, выше и сильнее ребят Де ла Фуэнте. И поэтому не исключаю, что сборная Англии в финале решит искать успех на верхнем этаже. Именно стандарты зачастую считаются слабой стороной испанской команды, и англичанам представится возможность проверить это. Также англичане будут просто выносливее испанцев, но даже если Саутгейту придётся делать замены, то скамейка у англичан тоже посильнее. У сборной Испании с этим проблемы: когда команда устаёт и тренер начинает делать замены, то чаще всего те, кто выходит на поле во втором тайме, играют хуже, слабее, обостряют атаки и не создают такой угрозы для защиты соперника. У Англии же всё наоборот. Игроки, вышедшие на замену, способны усилить игру и внести разнообразие в атаку. Поэтому можем предположить, что во втором тайме Англия будет смотреться предпочтительнее Испании.

Каким будет финал?

Попробуем смоделировать, каким мы увидим этот долгожданный финал. Сразу хочется сказать, вряд ли он будет скучным. Финалы вообще редко бывают скучными, давайте признаем это. Все мы примерно понимаем, как будет играть Испания. Команда Де ла Фуэнте будет атаковать, возьмёт мяч под контроль и в целом будет всё время действовать первым номером. Также испанцы включат свой фирменный прессинг и постараются лишить англичан свободы на поле. Англия, вероятнее всего, отдаст мяч соперникам с охотой, потому что им так играть достаточно комфортно. Единственная проблема англичан заключается в том, что во всех матчах плей-офф они пропускали первыми. Если это случится в финале, то здесь будет интересно посмотреть на то, как начнут действовать команды. Я слабо верю в то, что испанцы начнут отступать и играть от обороны. Поэтому если всё пойдёт по знакомому плану, и Англия пропустит первой, то картина игры не поменяется. Но, как я уже писал ранее, в концовке Англия должна быть сильнее. Поэтому нельзя исключать, что англичане сравняют счёт, а может быть, даже выйдут вперёд. В этом матче достаточно большая вероятность того, что встреча перейдёт в овертайм. Совсем другая картина будет, если англичане смогут поразить ворота испанцев первыми. Тогда команда Саутгейта, вероятнее всего, сядет в глухую оборону. Но стиль испанцев позволяет им вскрывать такую защиту. Поэтому англичанам вряд ли стоит надеяться на то, что они смогут оставить ворота в неприкосновенности на протяжении 90 минут. Так что если англичане забьют первыми, то, скорее всего, испанцы смогут отыграться. В таком случае вероятность ничьей и овертайма в этом матче кажется очень высокой, а как всё будет на деле – посмотрим. Одно только не вызывает сомнений – то, что нас гарантированно ждёт один из самых интригующих финалов за последнее время.

Фото: Globallookpress.com

Реклама

Николай Алексеев