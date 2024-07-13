Райс дал обещание перед финалом Евро-2024

«Помню, что обещал выпить пива перед финалом Евро-2020. После этого я пил его, но смешивал с лимонадом. Если мы одержим победу, то я выпью настоящего пива. Думаю, мне придется задержать дыхание, ведь ненавижу его запах», - передает слова футболиста портал Goal.com.