Райс дал обещание перед финалом Евро-2024

Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс дал обещание перед финальным матчем чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Испании.
«Помню, что обещал выпить пива перед финалом Евро-2020. После этого я пил его, но смешивал с лимонадом. Если мы одержим победу, то я выпью настоящего пива. Думаю, мне придется задержать дыхание, ведь ненавижу его запах», - передает слова футболиста портал Goal.com.
Финальный матч между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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