Колыванов назвал главное разочарование Евро-2024

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, какую сборную считает главным разочарованием чемпионата Европы – 2024.

«Для меня сборная Италии - главное разочарование Евро-2024. Они приехали в разобранном состоянии. Играли в непонятный футбол непонятным составом. Непонятно, что хотели сделать», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Италии вылетела с Евро на стадии 1/8 финала, уступив национальной команде Швейцарии со счетом 0:2.

Престижный турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В финальном матче чемпионата Европы встретятся сборные Испании и Англии. Поединок пройдет в воскресенье и начнется в 22:00 мск.