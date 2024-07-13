Фигу высказался об игре Роналду на Евро-2024

Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о выступлении нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.
«У каждого по этому поводу есть свое мнение. Но я сейчас не хочу делиться своими мыслями об этом. Все уже произошло. Но в любом случае логично, что все можно было сделать совсем иначе», - передает слова легендарного футболиста A Bola.
На Евро 39-летний Криштиану провел пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Сборная Португалии вылетела на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти национальной команде Франции.
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