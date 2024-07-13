Кукурелья дал необычное обещание перед финалом Евро-2024

Латераль сборной Испании Марк Кукурелья дал обещание в преддверии финального матча чемпионата Европы – 2024 против команды Англии.
«Я покрашу волосы в красный цвет, если мы победим. Не смогу сыграть в финальном матче с красными волосами, поэтому не сделал это сейчас. Я обязательно сделаю это», - передает слова флангового защитника Mundo Deportivo.
Финал чемпионата Европы между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Начало решающего матча турнира запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным рефери встречи назначен француз Франсуа Летексье.
Бан пользователя