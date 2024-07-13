Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями об игре вингера сборной Испании Ламина Ямаля в преддверии финала чемпионата Европы – 2024.
«Можно только испытывать наслаждение от его футбола. Надеюсь, Ямаль проведет хороший финал. Он является одним из ключевых игроков команды. У этого парня еще вся карьера впереди. Ламин будет продолжать расти», - передает слова Иньесты Mundo Deportivo.
На чемпионате Европы 16-летний Ямаль принял участие в шести встречах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.
В финальном матче Евро встретятся национальные сборные Испании и Англии. Игра пройдет в Берлине 14 июля.
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