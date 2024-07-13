Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро

«Можно только испытывать наслаждение от его футбола. Надеюсь, Ямаль проведет хороший финал. Он является одним из ключевых игроков команды. У этого парня еще вся карьера впереди. Ламин будет продолжать расти», - передает слова Иньесты Mundo Deportivo.