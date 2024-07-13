Уоткинс рассказал, за счёт чего Англия может упростить себе задачу в финале с Испанией

Форвард сборной Англии и «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался о предстоящем матче финала Евро-2024 с Испанией.

Встреча стартует 14 июля в 22:00 по московскому времени. По словам Уоткинса, одной из главных задач для «трёх львов» будет нейтрализация опорного хавбека испанцев Родри.

«Родри – игрок мирового уровня, у него ключевая роль в сборной Испании. Мы упростим себе жизнь, если не позволим ему постоянно получать мяч, но сделать это будет нелегко. Родри диктует ход игры и вносит важнейший вклад, в том числе и при обороне», – цитирует Mundo Deportivo 28-летнего нападающего, забившего победный гол сборной Англии в полуфинале с Нидерландами.