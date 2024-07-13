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Чемпионат Европы по футболу 2024

Уоткинс рассказал, что думает о Ямале

13 Июля 2024 • 05:10 Комментировать
Испания
...
Англия
1 2.50 X 2.90 2 3.55
14.07 22:00

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился мнением об игре Ламина Ямаля.

Футболист «Астон Виллы» стал героем полуфинального матча «трёх львов» против Нидерландов (2:1), забив победный гол в концовке встречи спустя десять минут после выхода на замену. 14 июля англичанам предстоит сыграть в финале со сборной Испании, в составе которой блистает отмечающий 17-летие Ямаль.

«Невероятный талант. Все видели, на что он способен. Нечасто кому-то удаётся забить сборной Франции в полуфинале Евро. Сейчас у ног Ямаля весь мир, и он на много миль опережает меня в мои 16-17 лет», – высказался Уоткинс в преддверии финального поединка.

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