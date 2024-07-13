Уоткинс рассказал, что думает о Ямале

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился мнением об игре Ламина Ямаля.

Футболист «Астон Виллы» стал героем полуфинального матча «трёх львов» против Нидерландов (2:1), забив победный гол в концовке встречи спустя десять минут после выхода на замену. 14 июля англичанам предстоит сыграть в финале со сборной Испании, в составе которой блистает отмечающий 17-летие Ямаль.

«Невероятный талант. Все видели, на что он способен. Нечасто кому-то удаётся забить сборной Франции в полуфинале Евро. Сейчас у ног Ямаля весь мир, и он на много миль опережает меня в мои 16-17 лет», – высказался Уоткинс в преддверии финального поединка.