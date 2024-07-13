Ямаль: «Мбаппе попросил мою футболку после полуфинала»

Ламин Ямаль, выступающий за сборную Испании и «Барселону», рассказал о просьбе Килиана Мбаппе.

Юный вингер стал одним из героев полуфинального матча Евро-2024 против сборной Франции, отметившись эффектным забитым голом с дальней дистанции. Встреча закончилась победой испанцев со счётом 2:1.

«Килиан Мбаппе попросил мою футболку после завершения матча с Францией», – заявил в интервью Marca лидер атаки «красной фурии».

13 июля Ламин Ямаль отмечает свой 17-й день рождения. Днём позднее состоится финал чемпионата Европы, в котором сборная Испании сыграет с Англией. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.