Мюллер в ближайшие дни объявит об уходе из сборной Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в скором времени подтвердит информацию об уходе из сборной Германии.

Сведения о намерении 34-летнего игрока прекратить выступления за национальную команду появились вскоре после поражения Бундестим в четвертьфинале домашнего Евро от сборной Испании (1:2). Теперь эту информацию подтверждает журналист Флориан Плеттенберг. Мюллер принял окончательное решение завершить международную карьеру, о чём уже сказал главному тренеру Юлиану Нагельсманну. Ожидается, что об уходе форварда будет объявлено публично до конца недели.

Томас Мюллер отыграл 131 матч за сборную Германии, отметившись 45 забитыми голами.