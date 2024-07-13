Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, не приглашал ли его в мадридский «Реал» товарищ по сборной Испании Даниэль Карвахаль.

В недавнем интервью правый защитник «сливочных» признался, что призывает Родри перейти из «Манчестер Сити» в «Реал». Судя по всему, провернуть подобный трюк с Ямалем 32-летний игрок даже не пытается.

«Звал ли меня Карвахаль в «Реал», как Родри? Нет, нет, я же из «Барсы», – поведал в беседе с Marca вингер «сине-гранатовых», отмечающий своё 17-летие.

14 июля Ламин Ямаль и Даниэль Карвахаль могут стать чемпионами Европы в составе сборной Испании – для этого «красной фурии» потребуется обыграть в финале Англию.