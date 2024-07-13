Симоне Индзаги оценил перспективы сборной Италии со Спаллетти

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о положении дел в сборной Италии.

«Скуадра адзурра» неудачно выступила на чемпионате Европы, уступив сборной Швейцарии в 1/8 финала (0:2). Итальянская федерация футбола решила продолжить сотрудничество с Лучано Спаллетти – ему предстоит готовить команду к чемпионату мира – 2026.

«Наша сборная не очень хорошо выступила на Евро, но со Спаллетти команда находится в надёжных руках. У нас есть качественная молодёжь, о чём свидетельствуют победы сборных до 19 и до 17 лет на чемпионате Европы. Мы должны верить в лучшее», – приводит журналист Николо Скира слова Индзаги, недавно продлившего контракт с «Интером».