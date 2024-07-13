Ямаль: «Надеюсь, Месси выиграет Кубок Америки»

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что хочет сыграть против Лионеля Месси.

Испанцы вышли в финал Евро-2024, где встретятся с Англией, в то время как аргентинцы с Месси сыграют в финале Кубка Америки против сборной Колумбии. Матчи пройдут 14 и 15 июля соответственно.

«Надеюсь, Месси выиграет Кубок Америки со сборной Аргентины, а мы выиграем Евро, и тогда я смогу сыграть против Лео в Финалиссиме», – цитирует Managing Barca Ямаля, которому в субботу исполняется 17 лет.

Поединок Испании с Англией стартует в 22:00 по московскому времени. Встреча Аргентина – Колумбия начнётся в 03:00.