Стипиди: «УЕФА хотел сделать финал Германия – Англия, но не всё коту масленица»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался насчёт Евро-2024 в преддверии финального матча между сборными Испании и Англии.

- Я не буду сейчас никого обвинять и очернять, но моё мнение, что целью УЕФА было сделать финал Германия – Англия. Однако не справились. Как говорится, не всё коту масленица. В итоге Испания и Англия вышли в финал справедливо и по праву. Посмотрите, клубы из каких стран выигрывали Лигу чемпионов в последние годы.

Тот футбол, который показывала сборная Англия в группе, был совсем кислый. Но у неё классные футболисты, и это дало о себе знать. Её сборники из внутреннего чемпионата – из разных клубов. Не только из «Манчестер Сити». Ещё из «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Эвертона», «Ньюкасла», «Челси», «Астон Виллы». Из зарубежных чемпионатов – из очень больших клубов. Из «Реала», «Баварии».

Когда Нидерланды забили быстрый гол в полуфинале, у меня всё равно сложилось впечатление, что в финал выйдет Англия. Потому что голландцы играли в какой-то антифутбол. После этого они практически ничего не создали. А англичане до конца доминировали и мастерски вели игру. Не забили бы решающий гол в конце основного времени – забили бы в дополнительное.

Посмотрите на чемпионат Англии. Там ни одна игра не проходит как на этом Евро. Английская премьер-лига вся играется от души – в футбол именно так играть и надо. Саутгейта полоскали на всех углах, что он такой и сякой. Да, в Англии очень жёсткая пресса. Может, это и стабилизирует там футболистов, тренерский состав и руководство федерации футбола. У англичан сильный дух – футбольный, я имею в виду, про остальное не говорю.

К сожалению, «Матч ТВ» не показал два четвертьфинала и один полуфинал. Многие люди недовольны. Не знаю, почему так относятся к болельщикам. Не удивлюсь, если «Матч ТВ» и финал не покажет. Всё переходит в Okko – с нового сезона там же и еврокубки будут показывать, – сказал Стипиди.

Финал Евро-2024 Испания – Англия состоится вечером 14 июля. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.