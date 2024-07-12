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Чемпионат Европы по футболу 2024

Известно будущее главного тренера сборной Швейцарии

12 Июля 2024 • 21:28 Комментировать

Мурат Якин, главный тренер швейцарской национальной команды, продолжит работу в сборной.

По данным пресс-службы SFV, 15 июля пройдёт пресс-конференция, на которой официально объявят о новом трудовом договоре с 49-летним специалистом. Также соглашение продлят с его помощником Джорджио Контини.

Якин руководит сборной Швейцарии с лета 2021 года. Под руководством тренера Швейцария сыграла 39 матчей и добилась 17 побед, девять встреч завершились поражением швейцарцев. На текущем Евро-2024 коллектив Якина дошёл до 1/4 финала, где проиграл сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Мурат Якин
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