Ямаль: «Флик написал мне, что я забью сборной Франции»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признался, что Ханс-Дитер Флик ждал от него гола в полуфинале Евро-2024 с Францией.

16-летний футболист нанёс неотразимый дальний удар на 21-й минуте встречи, установив на табло счёт 1:1. Вскоре испанцы забили ещё – этого хватило для победы и выхода в финал.

«Общаюсь ли я с Фликом [главным тренером «Барселоны»]? Да, он отправил мне сообщение до и после матча с Францией. Он написал, что я забью в этой игре – так оно и вышло. Очень рад, что поддерживаю связь с тренером, пусть пока лишь в чате. Думаю, он обязательно пришлёт мне сообщение перед финалом», – цитирует Barca Universal Ямаля.

В финале чемпионата Европы сборная Испании сыграет с Англией. Матч состоится 14 июля.