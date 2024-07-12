Павар может уйти из сборной Франции

Защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар задумался об уходе из сборной Франции.

28-летний футболист не сыграл ни одного матча на Евро-2024, где французы уступили Испании в полуфинальной стадии (1:2). Согласно информации L'Equipe, сейчас Павар всерьёз рассматривает возможность завершения карьеры в национальной команде. Таким образом, товарищеский поединок против Люксембурга (3:0), прошедший в начале июня, может стать для центрбека последним в составе «трёхцветных».

На счету Бенжамена Павара в общей сложности 54 матча за сборную Франции. Дебют игрока состоялся в ноябре 2017 года.