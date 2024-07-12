Известно, чьих болельщиков на финале Евро-2024 будет в пять раз больше

В ближайшее воскресенье состоится заключительный матч Евро-2024, который проходит на полях Германии с 14 июня.

Встреча между сборными Испании и Англии начнётся в 22:00 по мск. Как пишет RMC Sport, в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», где пройдёт матч, будет примерно 50 000 болельщиков английской сборной. Испанскую национальную команду поддержат менее 10 000 фанатов.

Как передаёт источник, такое распределение мест на финальном матче вызывает недоумение в Испании. Федерация футбола Испании получила только 7000 билетов и сняла с себя ответственность за низкую явку на матче со стороны поклонников своей сборной.