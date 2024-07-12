Экс-тренер сборной России рассказал, почему трудно назвать фаворита финала Евро-2024

Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался перед матчем между Испанией и Англией.

Финальная встреча Евро-2024 пройдёт 14 июля в Берлине, свисток арбитра о начале встречи болельщики и игроки обеих национальных команд услышат в 22:00 по московскому времени.

- Финал – это такой матч, на результат которого будут влиять много факторов. Это настрой, эмоциональная составляющая и так далее. Трудно предсказать, как это всё сложится, - передаёт слова бывшего тренера российской сборной Vprognoze.ru.

Балахнин также добавил, что в этой встрече можно будет добиться успеха благодаря морально-волевым качествам и поэтому не стал называть победителя финального матча.