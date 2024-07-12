Борис Игнатьев: «Англия забивала, но не разукрашивала новогоднюю ёлку игрушками»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре сборной Англии на Евро-2024. Как известно, «три льва» по ходу турнира столкнулись с критикой – футбол англичан многие болельщики считают скучным.

Игнатьев считает, что сборная Англии попала в финал чемпионата Европы закономерно.

«Англичане вышли закономерно. Они этого очень хотели. В их исполнении было больше прагматичности, чем творчества. Они не так любимы болельщиками, но с точки зрения спорта англичане выполнили все задачи. Англия забивала, но не разукрашивала новогоднюю ёлку игрушками», - цитирует Игнатьева Sport24.

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт уже в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток на Олимпийском стадионе в Берлине прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.