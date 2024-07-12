Дасаев назвал лучшего тренера Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос о лучшем тренере текущего чемпионата Европы.

По мнению Дасаева, лучшим тренером на турнире является его друг и по совместительству наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

— С ним Испания стала играть в другой футбол. Раньше они катали мяч без опасных моментов, без ударов, а здесь стараются атаковать, — приводит слова Дасаева Sport24.

В воскресенье, 14 июля, сборная Испании встретится со сборной Англии в рамках финального матча чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.