Испания или Англия: Борис Игнатьев рассказал, кому желает победы

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем финале чемпионата Европы между национальными сборными Испании и Англии. По словам опытного специалиста, он бы хотел увидеть триумф «красной фурии». В то же время Игнатьев считает, что шансы команд на успех приблизительно равны.

«Я бы хотел, чтобы яркая и творческая Испания обыграла Англию. Но вообще в спорте не важно, как ты бежишь. Главное – достичь цели. Да, победу Англии оценят более скромно. Все равно шансы у команд приблизительно равны, но я хочу увидеть победу испанцев», - цитирует Игнатьева Sport24.

Финальный матч Евро-2024 пройдёт в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток на Олимпийском стадионе в Берлине футболисты и болельщики услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.