Цорн: «Испания заслужила выиграть Евро-2024»

Экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн высказался в преддверии финального матча чемпионата Европы – 2024 между командами Испании и Англии.

Специалист заявил, что ожидает увидеть интенсивный поединок.

— Для меня фаворитом является сборная Испании, так как они на промежутке всего турнира показали хороший футбол и заслужили выиграть Евро, — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Финал чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией пройдет 14 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 (мск).

Последний раз команды встречались между собой шесть лет назад. В той игре англичане оказались сильнее соперника со счетом 3:2.