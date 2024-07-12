Ямаль высказался о давнем фото с Месси

Недавно отец Ламина Ямаля показал давнее фото, сделанное ещё 16 лет назад. На нём Лионель Месси участвует в купании совсем маленького Ямаля. Сам действующий футболист сборной Испании сказал несколько слов об этой фотографии.

«Конечно, я не помню, как делали это фото. Мой отец сохранил его, и мы никогда не выставляли его на показ из-за проблемы сравнений, которые никогда не бывают хорошими», - сказал Ямаль Jijantes FC.

В настоящий момент Ламин Ямаль и другие футболисты сборной Испании готовятся к финалу чемпионата Европы против Англии. Команды сыграют в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине.

Почему Ямаль может не стать новым Месси