УЕФА, возможно, придётся вручить шесть «Золотых бутс» лучшим бомбардирам Евро-2024

Чемпионат Европы получается необычным. На турнире не нашлось игрока, который стабильно забивал бы голы. Перед финалом сразу шесть футболистов делят первое место в рейтинге бомбардиров. Так, по три гола забили Гарри Кейн (Англия), Дани Ольмо (Испания), Коди Гакпо (Нидерланды), Джамал Мусиала (Германия), Жорж Микаутадзе (Грузия) и Иван Шранц (Словакия).

В УЕФА сообщили, что при выборе лучшего бомбардира при равенстве голов не будут учитывать количество минут или другие показатели. Это означает, что если первое место так и разделят шесть игроков, УЕФА придётся вручить шесть «Золотых бутс».