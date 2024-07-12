Стало известно будущее тренера сборной Испании де ла Фуэнте

В воскресенье сборная Испании сыграет в финале чемпионата Европы против Англии. Впрочем, в Королевской испанской федерации футбола уже приняли решение по будущему главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

Как сообщает AS, в члены правления федерации единогласно выступают за продолжение сотрудничества с де ла Фуэнте. Специалисту предложат новый контракт, который будет рассчитан до конца Евро-2028.

Отмечается, что заработная плата де ла Фуэнте вырастет втрое. Сейчас тренер сборной Испании получает 600 тысяч евро в год.

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартует 14 июля в 22:00 по московскому времени.