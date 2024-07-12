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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт рассказал, как Англии выиграть Евро-2024

12 Июля 2024 • 16:32 Комментировать
Испания
...
Англия
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14.07 22:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о финале чемпионата Европы против Испании. По словам специалиста, «три льва» должны сыграть идеально, чтобы иметь возможность завоевать трофей.

«Сборная Испании – невероятно хорошая команда. Чтобы выиграть этот матч, нам нужно сыграть идеально. Нам придётся выложиться на футбольном поле полностью», - сказал Саутгейт журналистам.

Финальный матч чемпионата Европы между сборными Испании и Англии пройдёт в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители на Олимпийском стадионе в Берлине услышат в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт

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ИСПАНИЯ АНГЛИЯ
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